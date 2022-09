Алкарас и Рууд заслужиха местата си на финала на US Open

Карлос Алкарас и Каспер Рууд ще се изправят един срещу друг във финалния двубой на тазгодишното издание на US Open.

Испанецът се наложи над представителя на домакините Франсис Тиафо с 6:7(6), 6:3, 6:1, 6:7(5), 6:3.

След като двамата спечелиха сервис геймовете си в първата част, се стигна до тайбрек, спечелен от американеца. Тийнейджърът Алкарас проби опонента си за 4:2 във втория сет, за да изравни.

Третата част премина под тоталната доминация на младока. Той проби на три пъти съперника си, за да обърне резултата в своя полза. 26-годишният Тиафо нямаше какво да губи в четвъртия сет. След като си размениха по два пробива, американецът спаси мачбол, преди да изпрати сета в тайбрек. След 7:5 и 2:2 гейма, се стигна до решителна пета част.

Алкарас мигновено проби противника си, но Тиафо стори същото за 2:2. Последваха нови два пробив на сметката на световния №4, които му донесоха успеха след 4 часа и 22 минути игра.

Алкарас завърши с осем уинъра повече и 15 непредизвикани грешки по-малко от Тиафо. Той е най-младият финалист в турнир от Шлема след сънародника си Рафаел Надал, който стана шампион на Ролан Гарос през 2005 г., когато бе едва 18-годишен.

Победата на Каспер Рууд над Карен Хачанов бе малко по-безпроблемна, дошла след 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2. Двубоят започна обещаващо, след като тенисистите си размениха по два пробива още в първия сет, който бе спечелен от норвежеца след тайбрек.

23-годишният Рууд реализира още два пробива във втората част, за да удвои аванса си. Руснакът направи опит да се върне в сблъсъка, като спечели третия сет със 7:5. Каспер Рууд обаче сложи точка на спора в четвъртата част с нови два пробива. Той се поздрави с победата с първия си мачбол след 3 часа и 3 минути игра.

Това е негов първи финал на Флъшинг Медоус и втори за годината след този в Париж, където отстъпи категорично на Надал.

