Алкарас с убедителен старт в Индиън Уелс, Мъри с първа чиста победа за 2023

Испанецът Карлос Алкарас започна по успешен начин участието си на Мастърса в Индиън Уелс, след като победи австралиеца Танаси Кокинакис с 6-3, 6-3 в мач от втория кръг на турнира.

Алкарас бе безупречен на сервис през целия двубой, като не даде нито една възможност за пробив на съперника си и спечели 84 процента от точките на своето подаване. От своя страна испанецът постигна три пробива, за да запише чист успех след час и 16 минути игра.

Carlos en California



In his first hard court match of the year, @carlosalcaraz gets past Kokkinakis to start his campaign in the desert!#TennisParadise pic.twitter.com/U27v3JZlZs