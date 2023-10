Алкарас трябваше да се потруди срещу Еванс, но си уреди мач с Григор в Шанхай

Световният №2 Карлос Алкарас ще бъде следващият съперник на нашия Григор Димитров на АТР Мастърс 1000 в Шанхай, след като в мача си от третия кръг надигра британеца Дан Еванс.

Алкарас се наложи със 7:6(1), 6:4, но определено успехът му не дойде никак лесно срещу борбения Еванс, който и в двата сета имаше пробив аванс.

Първата част се превърна в истински маратон, продължил близо 90 минути, като двамата тенисисти си размениха по един пробив, за да се стигна до тайбрек, който испанецът спечели със 7-1 точки.

Във втория сет битката на корта продължи с пълна сила, а Еванс пръв реализира брейк, повеждайки с 2:1 гейма, но Алкарас отговори моментално и изравни за 2:2. Впоследствие шампионът от Уимбълдън отново издебна своя момент в десетия гейм, за да вземе отново подаването на съперника, слагайки точка на спора в мача след 2 часа и 25 минути престой на корта.

Pure Entertainment! @carlosalcaraz got past Evans 7-6(1), 6-4 and will face Dimitrov in the next round! #RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/f6flCOVQGG

По този начин испанецът се класира за осминафиналите на Мастърса в Шанхай, където го очаква мач срещу Григор Димитров, който по-рано днес елиминира в два сета Карен Хачанов.

Това ще бъде общо четвърти двубой между Алкарас и първата ни ракета, като досега предимството е изцяло на страната на Карлос, който води с 3-0 победи, а Григор дори още няма спечелен сет срещу този съперник.

Битката между двамата за влизане в голямата осмица на надпреварата Шанхай ще бъде в сряда (11 октомври).

Save The Date!



Carlos Alcaraz and Grigor Dimitrov will go head-to-head in the #RolexShanghaiMasters Round of 16 pic.twitter.com/Tv4OISySNe