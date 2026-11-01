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Алкарас завърши перфектна седмица с титла във Виена

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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С титлата във Виена испанецът завърши сезона с перфектен баланс от 16 победи и нито една загуба на турнири от категория АТР 500.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас завърши по впечатляващ начин перфектната си седмица на турнира от сериите АТР 500 във Виена. Испанецът триумфира с титлата в неделя следобед, след като надигра Алекс де Минор с 6:1, 6:4 във финалния двубой.

Поставеният под №3 в световната ранглиста демонстрира високо ниво в рамките на 97 минути и не остави много шансове на десетия в света австралиец. Така Алкарас спечели четвъртия си трофей на ниво АТР през сезона, като не загуби нито един сет в петте си мача по пътя към отличието.

С титлата във Виена испанецът завърши сезона с перфектен баланс от 16 победи и нито една загуба на турнири от категория АТР 500. В тази статистика влизат и триумфите му в Доха и Токио. 23-годишният тенисист вече има серия от 26 поредни победи на това ниво, като последното му поражение в турнир от категорията датира от април 2025 година, когато отстъпи на Холгер Руне във финала в Барселона.

По брой спечелени титли от сериите АТР 500 Алкарас изостава единствено от легендарната тройка Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

Испанецът вече има 38 победи и пет загуби през сезона и ще отпътува за Мастърс 1000 в Париж с високо самочувствие след силния старт на европейската серия от турнири на закрито. Алкарас вече си осигури участие във Финалите на АТР в Торино в края на сезона, а първият му съперник във френската столица ще бъде победителят от мача между Иржи Лехечка и Алекс Микелсен.

#тенис турнир във Виена 2026 #Карлос Алкарас #Алекс Де Минор

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