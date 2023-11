Алваро Мората е удължил договора си с Атлетико Мадрид

Нападателят на Атлетико Мадрид Алваро Мората е удължил своя договор с тима, съобщава авторитетния италиански журналист Фабрицио Романо.

По негова информация капитанът на испанския национален отбор, който имаше контракт с "рохибланкос" до следващото лято, е преподписал за още три години и така ще остане на "Уанда Метрополитано" до края на сезон 2026/27.

Алваро Мората, който е юноша на Атлетико Мадрид, се завърна в клуба през януари 2019-а под наем от Челси, а през юли същата година испанският тим реши да го вземе за постоянно.

През сезон 2019/20 той игра за столичани преди да бъде пратен за две години под наем в Ювентус, за да се завърне отново в Мадрид през лятото на 2022-а година.

Оттогава до днес испанският национал не се е разделял с "дюшекчиите", а от началото на настоящата кампания е реализирал 12 гола в 14 срещи във всички турнири с екипа на Атлетико.

