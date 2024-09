Американската тенисистка Коко Гоф се раздели с треньора си Брад Гилбърт

Американката Коко Гоф прекрати работата си с треньора Брад Гилбърт след само 14 месеца заедно, съобщават световните агенции.

Докато тренираше под негово ръководство тя спечели първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ по тенис през миналата година след успех над Арина Сабаленка (Беларус). 20-годишната американка обаче не успя да защити титлата си в Ню Йорк тази година, отпадайки в четвъртия кръг след поражение от сънародничката си Ема Наваро.

Гилбърт потвърди в социалната мрежа Екс, че двамата са се разделили и пожела успех на Гоф в бъдеще.

Thank you @bgtennisnation ! We had an incredible run and I wish you all the best in the future! pic.twitter.com/5A2pzJjHUB