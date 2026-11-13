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Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино

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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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Става въпрос за американски дъщерни дружества на световната централа.

Американски съдия попари амбициите на ФИФА да се намесят в работата на УЕФА за Инфантино
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Американски съдия отхвърли в четвъртък опита на американските дъщерни дружества на ФИФА да се намесят в усилията на УЕФА да събере доказателства за евентуално наказателно дело в Швейцария срещу президента на световната централа Джани Инфантино. Искът и евентуалното следствено дело са във връзка с провалилия се план за продажбата на търговските права на Световното първенство и други турнири.

„Американските партньори на ФИФА нямат пряк, съществен и правно защитим интерес по предмета на това искане“, заяви в решението си американската съдийка от окръжен съд Жанет Варгас. „В светлината на това заключение съдът упражнява правото си на преценка да откаже разрешение за намеса“.

УЕФА беше поискала разрешение да получи показания и документи от структури на ФИФА във Флорида, които да бъдат използвани в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино и други длъжностни лица на ФИФА във връзка с вече изоставения план за продажба на Световното първенство на стойност 20 милиарда долара, известен като „FIFA Forward Enterprise“ (FFE).

След това Световната централа поиска от съда да отложи решението по молбата на УЕФА или да ѝ позволи да се противопостави на искането. Мотивът на адвокатите на Световната централа са, че УЕФА иска разкриване на доказателства за „предполагаемо обмисляно (но несъществуващо) швейцарско наказателно производство“ и се опитва да провали предложението за FFE още от самото начало. Амеркански съд на окръжно ниво обаче днес постанови, че Инфантино и хората му нямат право да искат спиране на изискването на документите от страна на УЕФА.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА) #Джани Инфантино

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