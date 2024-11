Анди Мъри е новият треньор на Новак Джокович

Анди Мъри вече е част от треньорския екип на Новак Джокович. Новината беше потвърдена и от двамата бивши №1 в световната ранглиста. На този етап Мъри ще тренира Джокович по време на предсезонната подготовка, като ще го придружава и на Australian Open (12-26 януари). След първия за сезона турнир от Големия шлем двамата ще преценят дали да продължат съвместното си сътрудничество.



Мъри, трикратен победител в турнирите от Големия шлем, сложи край на 19-годишната си кариера като професионалист през лятото на Олимпийските игри в Париж.

Любопитен е фактът, че Джокович има 4 победи над Мъри във финали именно в Мелбърн, където сърбинът е спечелил 10 от 24-те си титли от шлема.

Джокович пропусна последните два големи турнира през 2024 г. – в Париж и Торино, за да бъде максимално свеж за началото на новия сезон и да атакува рекордна 11-та титла в Австралия.



He never liked retirement anyway. pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW