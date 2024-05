Андрей Рубльов и Холгер Руне станаха последните двама сигурни участници в третия кръг на Мастърса в Рим

Андрей Рубльов се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите АТР Мастърс 1000 в Рим, Италия, след като елиминира в три сета американеца Маркос Гирон.

Руснакът, който пристигна в италианската столица като шампион от надпреварата в Мадрид преди седмица, срещна сериозни затруднения срещу Гирон и въпреки че трябваше да прави пълен обрат намери начин да спечели след 5:7, 6:4, 7:5 и близо два часа и половина на корта.

В първия сет американеца пробив за аванс от 5:4, но в следващия си сервис гейм пропусна три сетбола и позволи на Рубльов да изравни. Впоследствие обаче световният №49 отново реализира брейк, който този път затвърди успешно за крайното 7:5 в своя полза.

