Андрей Рубльов ще получи точки за световната ранглиста и пари от наградния фонд въпреки дисквалификацията си в Дубай

Руският тенисист Андрей Рубльов ще получи своите точки за световната ранглиста и заработените пари от наградния фонд по време на тенис турнира в Дубай, въпреки че беше дисквалифициран в полуфиналите на състезанието.

Припомняме ви, че в края на третия сет на двубоя си срещу Александър Бублик световният №5 се разкрещя на един от страничните съдии, а впоследствие друг лайнсмен сигнализира, че Рубльов е използвал обиден език, което всъщност доведе и до неговото отстраняване.

Впоследствие обаче се появиха видео материали, разпространени от фенове, които показаха, че това твърдение не отговаря на истината и като резултат от Мъжката тенис асоциация (АТР) взеха решение да върнат на Андрей Рубльов точките за световната ранглиста и заработената сума от наградния фонд на надпреварата.

В същото време обаче руснакът ще трябва да плати парична санкция в размер на 36 400 долара, наложена за нарушаване на етиката на мача.

За достигането си до полуфиналите Дубай Рубльов ще вземе 200 точки за световната ранглиста и 157 775 долара от наградния фонд, а след наложената му глоба той ще получи малко над 120 000 долара.

NEW: Andrey Rublev's appeal over his controversial DQ last week has been partially successful.



The ATP have reinstated his prize money and ranking points in Dubai, saying Rublev losing them would be "would be disproportionate in this case".