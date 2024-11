Ансу Фати получи мускулна контузия и ще почива поне четири седмици

Нападателят на Барселона Ансу Фати е получил контузия на тренировката на отбора днес, съобщиха от клуба. Младият футболист е получил мускулна контузия на феморалния бицепс на десния крак.

Прогнозите са, че ще се върне в игра след четири седмици, непосредствено преди Коледните празници. Ако Ансу Фати бъде готов да игра в средата на месец декември, той може да бъде на разположение на треньора Ханзи Флик за мачовете срещу Лаганес и Атлетико Мадрид преди празниците. Той ще пропусне срещите със Селта, Лас Палмас и Бетис за първенство, както и с двубоите срещу Брест и Борусия Дортмунд в Шампионската лига.

INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv