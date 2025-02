Антъни Дейвис блесна в дебюта си за Далас Маверикс (28-25), който триумфира у дома в местно дерби срещу Хюстън Рокетс (32-20) със 116:105. Доскорошният играч на ЛА Лейкърс направи зашеметително първо полувреме, преди да получи травма в областта на слабините в третата четвърт.

Anthony Davis becomes the 3rd player in @dallasmavs franchise history to record 20+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in any half (since recorded in the play-by-play era).



Luka Dončić - 2x

Michael Finley https://t.co/QOQRHNcpV8 pic.twitter.com/lpP2VDWhTE — NBA (@NBA) February 8, 2025

Той завърши с 26 точки, 16 борби, 7 асистенции и 3 чадъра, доминирайки в подкошието. Другото ново попълнение от Лейкърс Макс Кристи пък се включи с 23 точки от пейката.

Алперен Шенгюн страдаше срещу мощта на Дейвис, но наниза 30 точки, 25 от които бяха през второто полувреме. Джейлън Грийн се отчете с 24 точки, а Амен Томпсън добави още 20 за "ракетите", които са в серия от шест последователни загуби в Националната баскетболна асоциация.

В отсъствието на ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, Остин Рийвс се отличи с 45 точки, нов личен рекорд, при домакинската победа на ЛА Лейкърс (31-19) срещу Индиана Пейсърс (29-22) със 124:117.

AUSTIN REAVES: NEXT MAN UP



45 PTS (career-high)

7 REB

7 AST

3 STL

4 3PM



Stepped up with the stars out of the lineup to guide the Lakers to their 5th straight win. pic.twitter.com/rK89oluMne — NBA (@NBA) February 9, 2025

Това бе пета поредна победа за "езерняците", които изместиха Хюстън от четвъртото място в Западната конференция.

Руи Хачимура добави 24 точки за успеха, а Паскал Сиакам бе най-резултатен за "пешеходците" с 23.

В битка на върха на Запад Оклахома Сити Тъндър (42-9) надделя със 125:112 при гостуването си на Мемфис Гризлис (35-17). "Гръмотевиците" продължават да показват, че са недосегаеми в собствената конференция, като са единствените в цялата НБА с едноцифрен актив от загуби.

Shai kept the Thunder rolling with another big scoring night!



️ 32 PTS

️ 8 AST

️ 2 BLK



He extends his streak of 25+ PT games to 20, the longest active streak in the NBA pic.twitter.com/imGseFQc68 — NBA (@NBA) February 9, 2025

Шей Гилджъс-Александър вкара 25 или повече точки за 20-и пореден път - 32, добавяйки и 8 асистенции, Аарън Уигинс се отчете с "дабъл-дабъл" - 26 точки и 11 борби, а Джейлън Уилямс наниза още 25.

Дезмънд Бейн бе единствения с повече от 20 точки за домакините - точно 20.

Джими Бътлър дебютира с екипа на Голдън Стейт Уориърс (26-26) при победа със 132:111 над Булс (22-31) в Чикаго. Крилото бе втори по резултатност за новия си отбор, вкарвайки 25 срещу един от бившите си тимове.

The Warriors' new dynamic duo was GOLDEN in their 1st game together!



Steph: 34 PTS (24 in 3Q) | 4 REB | 6 AST | 8 3PM

Jimmy: 25 PTS | 4 AST pic.twitter.com/YSlyh2dHLN — NBA (@NBA) February 9, 2025

Стеф Къри завърши на върха с 34 точки, 24 от които след голямата почивка.

Коби Уайт бе най-резултатен за "биковете" с 27 точки.

Действащият шампион Бостън Селтикс (37-16) отвори по-голяма разлика между себе си и Ню Йорк Никс (34-18) в Източната конференция, превземайки "Мадисън Скуер Гардън" след 131:104.

Jayson Tatum SHOWED OUT for the Celtics at MSG!



40 PTS

6 REB

4 AST

7 3PM



Boston moves to 5-1 in their last 6. pic.twitter.com/W3FBwrL4iv — NBA (@NBA) February 9, 2025

Джейсън Тейтъм избухна с 40 точки, 19 от които само в третата четвърт, а Пейтън Причард се включи от пейката с още 25.

Джейлън Брънсън отвърна с 36 точки.

Денвър Нъгетс (34-19) записа шести пореден успех, след като победи Финикс Сънс (26-26) като гост със 122:105. Това пък бе четвърто поражение от общо пет мача за "слънцата".

Jokić and Murray put in WORK to secure Denver's 6th straight win



Jokić: 26 PTS | 11 REB | 9 AST

Murray: 30 PTS | 5 AST | 2 STL | 6 3PM pic.twitter.com/6AzD0O0dLb — NBA (@NBA) February 9, 2025

Джамал Мъри се отчете с 30 точки, а Никола Йокич остана на асистенция от "трипъл-дабъл" - 26 точки, 11 борби и 9 асистенции.

От другата страна на паркета Девин Букър вкара 24.

В останалите срещи ЛА Клипърс (29-23) закотви за дъното Юта Джаз (12-39) нанасяйки 11-ата му загуба от общо 13 мача със 130:110, Трей Йънг се отличи с 35 точки при успеха на Атланта Хоукс (25-28) срещу Вашингтон Уизърдс (9-43) със 125:111 в столицата, Паоло Банкеро вкара решителния кош при оставащи 25.3 секунди при победата на Орландо Меджик (26-28) със 112:111 срещу гостуващия Сан Антонио Спърс (22-28), Минесота Тимбъруулвс (30-23) прекъсна серията от шест поредни успеха на Портланд Трейл Блейзърс (23-30) със 114:98 у дома и Сакраменто Кингс (26-26) се наложи над последния на Запад Ню Орлиънс Пеликанс (12-40) със 123:118.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: