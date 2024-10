Антонио Конте бе избран за Треньор на месец септември в Серия А

Наградата Tреньор на месеца в Италия за месец септември ще бъде връчена на наставника на Наполи Антонио Конте, предаде агенция АНСА. Трофеят ще му бъде предоставен преди мача Наполи - Комо от Серия А. Наградата се връчва от жури, което оценява треньорите по спортно-технически критерии, както и качеството на играта.

September belonged to Antonio Conte, the Philadelphia Coach of the Month pic.twitter.com/VLaBToL1ht