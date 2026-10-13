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Антонио Конте се появи на хоризонта за Манчестър Юнайтед

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Италианецът е без работа, след като напусна Наполи през лятото след два сезона начело на отбора.

Антонио Конте
Снимка: БГНЕС
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Антонио Конте се очертава като потенциален вариант за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, докато напрежението върху Майкъл Карик продължава да нараства след слабото начало на сезона.

Според „Ла Република“, цитирана от „Ил Наполиста“, привърженици на Юнайтед призовават за назначаването на бившия треньор на Наполи, но клубът все още не е предприел конкретни действия

„Решение за смяна на треньора на „Олд Трафорд“ не е взето“, пише изданието.

Конте е без работа, след като напусна Наполи през лятото след два сезона начело на отбора. Той никога не е крил желанието си да се завърне във Висшата лига, където спечели титлата с Челси, а впоследствие води и Тотнъм.

Равенството 1:1 срещу Тотнъм в събота не помогна на Карик. Манчестър Юнайтед поведе с гол на Брайън Мбемо, но допусна изравнително попадение от Доминик Соланке в добавеното време. Особено разочароващ за „червените дяволи“ беше фактът, че съперникът им игра с човек по-малко, а все още няма победа в първенството през настоящия сезон.

Резултатът отново породи съмнения дали Карик е подходящият човек за поста, въпреки че през миналия сезон успя да изведе Юнайтед до класиране за Шампионската лига.

Наскоро Конте заяви, че би искал да поеме клуб, който е „изгубил представа за собствената си история“. Мнозина свързаха думите му както с Ювентус, така и с Манчестър Юнайтед.

#ФК Манчестър Юнайтед #Антонио Конте

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