Анулираха паспорта на десния кандидат за президент на Бразилия Флавио Болсонаро

Полицията в Бразилия анулира паспорта на десния кандидат за президент Флавио Болсонаро, след като той загуби изборите.

Вчера Върховният съд в страната нареди Болсонаро да предаде документите си за пътуване в рамките на 24 часа.

Срещу сенатора се води полицейско разследване за пране на пари.

Болсонаро заяви, че няма намерение да напуска страната, и че ще остане, за да поведе опозицията срещу спечелилия ляв кандидат Луиз Инасио Лула да Силва.

Федерални агенти проверяват граничните пунктове, за да разберат дали Болсонаро е напускал Бразилия.

Информация, че той вече се намира в САЩ беше разпространена и от агенция "Ройтерс", която се позовава на двама бразилски служители.