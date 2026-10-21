БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Апоел Тел Авив надигра Виртус Болоня в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Израелският отбор записа трети пореден успех в Евролигата.

апоел тел авив отново посочи арена софияldquo резервен вариант мачовете евролигата
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Апоел Тел Авив надделя над италианския Виртус Болоня с 90:81 (23:25, 13:23, 28:14, 26:19) в мач от седмия кръг на баскетболната Евролигата за мъже, игран в зала "Арена 8888" в София. Израелският отбор записа трети пореден успех в надпреварата, два от които дойдоха в българската столица.

Символичните домакини изоставаха с 12 точки на полувремето след силна втора четвърт за Болоня, в която играчите на италианския тим влязоха в серия от 14:2 точки и обърнаха мача в своя полза. След почивката обаче Апоел успя да изравни при 53:53, а до края на третата част вече водеше с 64:62.

До средата на заключителната четвърт домакините натрупаха двуцифрен аванс, а въпреки че Виртус на няколко пъти успяваше да се доближи до съперника си, така и не го настигна отново.


Така Апоел се изкачи на четвъртото място във временното класиране на Евролигата с баланс от 5 победи и 2 поражения, докато тимът на Болоня е осми с баланс 4-3.

Най-резултатен за израелския отбор беше Зак Лидей с дабъл-дабъл от 22 точки и 10 борби, към които добави и 4 асистенции. Василие Мицич допринесе за успеха с 16 точки, Тай Одиасе записа 13 точки и 6 борби, а Илайджа Брайънт завърши с 12 точки и 5 борби.

За гостите от Италия най-добре се представиха Дерик Алстън-младши и Алиу Диара с по 12 точки, Уендел Мур вкара 11, а Томазо Балдасо и Маркъс Кар добавиха по 10.

Следващият двубой на Апоел ще бъде домакинство срещу турския Анадолу Ефес в "Арена Ботевград" на 28 октомври, докато Виртус приема литовския Жалгирис в същия ден.

#БК Виртус Болоня #БК Апоел Тел Авив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
2
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
3
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
4
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
5
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
6
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Баскетбол

Спартак Плевен се потруди срещу босненци в Европейската северна лига
Спартак Плевен се потруди срещу босненци в Европейската северна лига
Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп
Чете се за: 02:00 мин.
Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк
Чете се за: 06:07 мин.
Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой
Чете се за: 02:02 мин.
Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО) Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО)
Чете се за: 04:07 мин.
Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ