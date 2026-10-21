Апоел Тел Авив надигра Виртус Болоня в София

Апоел Тел Авив надделя над италианския Виртус Болоня с 90:81 (23:25, 13:23, 28:14, 26:19) в мач от седмия кръг на баскетболната Евролигата за мъже, игран в зала "Арена 8888" в София. Израелският отбор записа трети пореден успех в надпреварата, два от които дойдоха в българската столица.

Символичните домакини изоставаха с 12 точки на полувремето след силна втора четвърт за Болоня, в която играчите на италианския тим влязоха в серия от 14:2 точки и обърнаха мача в своя полза. След почивката обаче Апоел успя да изравни при 53:53, а до края на третата част вече водеше с 64:62.

До средата на заключителната четвърт домакините натрупаха двуцифрен аванс, а въпреки че Виртус на няколко пъти успяваше да се доближи до съперника си, така и не го настигна отново.

Така Апоел се изкачи на четвъртото място във временното класиране на Евролигата с баланс от 5 победи и 2 поражения, докато тимът на Болоня е осми с баланс 4-3.

Най-резултатен за израелския отбор беше Зак Лидей с дабъл-дабъл от 22 точки и 10 борби, към които добави и 4 асистенции. Василие Мицич допринесе за успеха с 16 точки, Тай Одиасе записа 13 точки и 6 борби, а Илайджа Брайънт завърши с 12 точки и 5 борби.

За гостите от Италия най-добре се представиха Дерик Алстън-младши и Алиу Диара с по 12 точки, Уендел Мур вкара 11, а Томазо Балдасо и Маркъс Кар добавиха по 10.

Следващият двубой на Апоел ще бъде домакинство срещу турския Анадолу Ефес в "Арена Ботевград" на 28 октомври, докато Виртус приема литовския Жалгирис в същия ден.