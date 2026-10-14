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Апоел Тел Авив постигна убедителен успех срещу Бешикташ в София

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Най-резултатни за победителите бяха Василие Мицич и Илайджа Брайънт с по 16 точки.

Апоел Тел Авив Бешикташ
Снимка: БТА
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Израелският Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ със 100:82 (22:18, 21:21, 32:16, 25:27) в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала "Арена 8888" в София.

Символичните домакини водиха с четири точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Преднината им се увеличи до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел.

В резултатна заключителна четвърт Бешикташ надигра съперника си с 27:25, но не успя да го достигне и така се смъкна до 12-ото място в класирането с две победи и три загуби, докато Апоел се изкачи до шестото с три успеха и две поражения.

Най-резултатни за тима на домакините бяха Василие Мицич и Илайджа Брайънт с по 16 точки, докато Антонио Блейкни, Зак Лидей и Амир Кофи отбелязаха по 15 точки.

За гостите от Истанбул най-добър беше Анте Жижич със 17 точки и 9 борби, Юджийн Оморуй добави 12 точки, а Уениън Гейбриъл - 10.

#БК Бешикташ #БК Апоел Тел Авив

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