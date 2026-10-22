Арести и огромни суми в брой разтърсиха гръцкия баскетбол

Президентът на Гръцката баскетболна федерация Вангелис Лиолиос и още петима задържани по подозрение за участие в схема за манипулиране на баскетболни мачове се явиха пред Първоинстанционния съд в Атина. Това съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Лиолиос беше арестуван в сряда заедно с още петима души, сред които четирима настоящи и бивши баскетболни съдии. Разследването е свързано с предполагаемо уреждане на срещи от гръцкото първенство, като по обвиненията се предвиждат наказания до 10 години лишаване от свобода.

Според информация на вестник „Прото тема“ разследващите проверяват обстоятелствата около 50 баскетболни мача, играни през последните най-малко пет години. Проверката обхваща и срещи от училищни първенства.

При обиски на домовете на двама от задържаните съдии са открити значителни суми в брой. В жилището на единия са намерени 820 000 евро, а в дома на другия – още 102 000 евро. Полицията разследва произхода на средствата.

Очаква се на задържаните да бъдат повдигнати обвинения за предлагане и приемане на подкупи с цел манипулиране на спортни състезания.

Освен Лиолиос сред арестуваните са неговият близък сътрудник и бизнесмен Йоргос Мавраянис, международната съдийка Васо Царуха, бившият рефер Петрос Папапетрос, главният съдия и специален консултант по съдийските въпроси Илиас Коромилас, както и бившият съдия и член на Централната съдийска комисия Тасос Пилоидис.

Случаят вече има отражение и върху международния баскетбол. Евролигата извади Васо Царуха от съдийските назначения до приключване на разследването от гръцките власти.

Междувременно Управителният съвет на Гръцката баскетболна федерация проведе извънредно заседание, на което обяви, че е запознат със съдебните процедури и ще следи развитието им чрез компетентните институции.

Разследването поставя под въпрос и управлението на федерацията. Според „Прото тема“ евентуални съдебни решения или ограничителни мерки срещу Лиолиос могат да засегнат възможността му да изпълнява задълженията си като президент.