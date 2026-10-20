Арестуваха дилъри на екстази в Разград

Двама души с близо 250 таблетки екстази са били задържани при полицейска операция в Разград вчера. Първоначално у 19-годишен младеж са намерени 11 таблетки. След като признал откъде се снабдява с дрогата, служителите на МВР – Разград претърсили бивша механа. Там намерили останалото количество екстази, както и 0,32 грама метамфетамин и 1,4 грама марихуана.

Снимка: ОДМВР-Разград

Имотът е собственост на 39-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан. Внесено е искане за задържане на обвиняемите за срок от 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград.