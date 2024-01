Арина Сабаленка достигна четвъртфиналите на турнира по тенис в Бризбейн

Водачката в схемата и шампионка от миналата година Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Бризбейн (Австралия) от сериите УТА 500 с награден фонд 1 736 763 долара. Тя надви Чжу Лин (Китай) с 6:1, 6:0 само за 70 минути.

Следващата противничка на Сабаленка ще бъде петата поставена рускиня Даря Касаткина. Тя отстрани Магда Линет (Полша) след 6:4, 6:2.

Осмата поставена Азаренка надигра в третия кръг французойка Клара Бюрел със 7:5, 6:2 в двубой, продължил час и 33 минути. Тя поведе с 4:1 в първия сет, допусна изравняване при 4:4 и спечели частта след тайбрек. Виктория Азаренка отново взе аванс от 4:1 във втората част и затвори мача при 6:2.

Точно в Бризбейн Азаренка спечели първия си трофей от надпреварите на УТА през 2009 година при първото издание на турнира.

