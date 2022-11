Арина Сабаленка поднесе сензацията на финалния турнир за годината на WTA във Форт Уърт

Арина Сабаленка постигна изненадваща победа над световната номер 1 Ига Швьонтек във финалния турнир за годината на WTA във Форт Уърт. Полякинята, която направи страхотен сезон, печелейки 67 мача, 8 титли, две от които от Големия шлем - Ролан Гарос и US Open, отстъпи на полуфиналите на 24-годишната представителка на Беларус.

Швьонтек премина груповата фаза безапелационно с три победи и без загубен сет, но на крачка от финала я очакваше Арина Сабаленка. Седмата в света успя да победи първата с 6:2, 2:6, 6:1 след оспорван сблъсък, продължил 2 часа и 7 минути.

Сабаленка се класира за мача за трофея от Финалите на WTA, където ще спори с шампионката от Синсинати - Каролин Гарсия.

Побеждавайки Мария Сакари на полуфиналите късно снощи, Каролин Гарсия стана първата французойка, която достига финал на WTA Мастърс от 2006 г. насам. Шестата в света се класира за финала след доста по-лесен успех над гъркинята с 6:3, 6:2.

