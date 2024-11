Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на Финалите на WTA в Рияд

Арина Сабаленка се класира за директните елиминации на Финалите на Женската тенис асоциация в Рияд, които имат награден фонд от 15,25 милиона долара. Лидерката в световната ранглиста победи с 6:3, 7:5 Жасмин Паолини. Представителката на Беларус има две победи в два мача и се намира на първо място в класирането в група А.

Сабаленка е с 22 победи в последните си 23 двубоя, триумфирайки с три титли от големи турнири по време на тази серия.

В първия сет световната номер 1 поведе с 4:0 и след това нямаше проблеми, за да вземе аванс в мача. Във втората част намиращата се на четвърто място в класацията на WTA италианка поведе с 2:0 и 4:2, но допусна обрат и загуби с 5:7 след 91 минути.

В сряда Арина Сабаленка ще се изправи срещу Елена Рибакина в последната си среща от груповата фаза.

В другия мач от групата Цинуен Джън се наложи трудно със 7:6 (4), 3:6, 6:1 срещу представителката на Казахстан. Олимпийската шампионка стана втората китайка след Ли На, която печели двубой във финалния турнир на WTA.

