Зеленски благодари за подкрепата на България

Украинският президент Володимир Зеленски и българският премиер Росен Желязков проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха начини за установяване на справедлив и траен мир за Украйна.

Зеленски публикува информация в социалната мрежа Х за съдържателния си разговор с българския премиер и написа:

I had a meaningful conversation with Bulgarian Prime Minister Rosen Zhelyazkov and expressed gratitude for Bulgaria’s unwavering support for Ukraine. We deeply appreciate the solidarity of the Bulgarian people.



We discussed ways to achieve a just and lasting peace for Ukraine. A…