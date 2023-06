Арина Сабаленка се класира за своя първи полуфинал на "Ролан Гарос"

Белорускинята Арина Сабаленка постигна 12-ата си поредна победа в турнирите от Големия шлем през тази година, след като надигра с 6:4, 6:4 украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция.

Сабаленка, която през януари триумфира на Откритото първенство на Австралия, изигра силен мач срещу пределно мотивираната Свитолина. Преди началото на срещата жена, представила се за Анна, се оплака пред медиите, че охраната на централния корт "Филип Шатрие" и е взела флага на Украйна и го е разрязала на две, тъй като бил "прекалено голям". Това не забави началото на мача, но Свитолина определено усещаше подкрепата на публиката.

Това даде добър старт на Свитолина, която преди осем месеца стана майка. Украинката печелеше без големи трудности подаванията си до 4:4, когато №2 в световната ранглиста Сабаленка реализира първия пробив в мача с безупречен бекхенд по правата.

Този брейк реши първия сет, но във втория кражбите на подаванията следваха почти една след друга.

Свитолина достигна до първия си пробив в мача, за да поведе с 2:0 гейма, но Сабаленка отговори с четири поредни гейма на сметката. Украинката, която за четвърти път в кариерата си играеше на четвъртфиналите на "Ролан Гарос", опита всичко, за да изравни резултата, но не успя да върне пробива и в крайна сметка отстъпи с 4:6. По този начин Свитолина ще остане в търсене на първо класиране за полуфиналите в Париж.

Aryna Sabalenka has yet to drop a set en route to a first semifinal in Paris, defeating Elina Svitolina 6-4, 6-4.



Watch the highlights #RolandGarros pic.twitter.com/fI6SNAS0e3