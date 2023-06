Каролина Мухова е първата полуфиналистка на Ролан Гарос

Каролина Мухова достигна до втория си полуфинал на турнир от Големия шлем, след като победи Анастасия Павлюченкова на Откритото първенство на Франция.

В четвъртфинален мач между непоставени и между бивши играчи от Топ 20, Каролина Мухова надви Анастасия Павлюченкова със 7-5, 6-2 за 1 час и 38 минути.

Миналага година тя получи контузия в глезена в третия кръг на Ролан Гарос срещу Аманда Анисимова, като напусна корта в инвалидна количка. Сега обаче чехкинята ще играе на втория си полуфинал от Големия шлем след Откритото първенство на Австралия през 2021 г.

Мухова, чиято най-висока позиция в кариерата е №19, се смъкна до №235 миналия август. Тази година обаче тя успя да се върне на корта, като достигна до два четвъртфинала на WTA 1000 в Дубай и в Индиън Уелс, както и до осминафиналите на турнира в Рим, което я изкачи до 43-та позиция в света.

26-годишната състезателка също изравни двубоя си срещу Павлюченкова на две на две победи.

Мухова загуби само един сет по пътя към последните четири на Ролан Гарос, това се случи във втория кръг в мача срещу полуфиналистката от Ролан Гарос 2020 Надя Подороска.

Чехкинята ще се изправи на полуфиналите срещу победителката от срещата между втората поставена Арина Сабаленка и бившата номер 3 в света Елина Свитолина в опит да достигне своя първи финал в турнир от Големия шлем.

