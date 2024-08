Арина Сабаленка спечели първата си титла от осем месеца насам в Синсинати

След прекрасното начало на сезона, донесло ѝ титлата от Australian Open, и колебливото представяне след това, Арина Сабаленка най-накрая си припомни чувството за триумф на турнира WTA 1000 в Синсинати. Третата в световната ранглиста спря серията от девет поредни победи на представителката на домакините Джесика Пегула с 6:3, 7:5 във финала за час и 14 минути. Беларускинята бе перфектна по пътя си към трофея, печелейки всичките си мачове в два сета.

Сабаленка бе почти безгрешна в първия сет. Тя реализира единствения пробив рано за 3:1, а след това и затвори частта с 6:3. Беларускинята загуби само четири точки на свое подаване.

Инерцията бе изцяло на страната на световната номер 3, която проби още в първия гейм на втория сет. Тя отново показа доминантна игра на своя сервис, като до 5:4 американката не бе печелила и точка на нейното подаване. Пегула обаче бе запазила най-доброто от себе си за най-важния момент и върна пробива с първата си възможност. Въпреки това, беларускинята показа страхотна психическа устойчивост в следващия сервис гейм на световната номер 6, проби я и след това затвори мача на собствено подаване за 74 минути.

