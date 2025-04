ЕС отлага ответните мита за САЩ с 90 дни

Европейският съюз ще отложи с 90 дни гласуваните вчера ответни мита за Съединените щати, след като в сряда вечерта американският президент Доналд Тръмп обяви, че замразява новите ставки за същия срок. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в профила си в X, че Брюксел е чул заявката на Тръмп и Европа има желание да даде "шанс на преговорите".

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…