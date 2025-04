Алкарас остана единственият топ поставен в долната част на схемата в Монте Карло

Станаха ясни четвъртфиналите в долната част на схемата на турнира ATP 1000 в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. Едва двама от поставените тенисисти преодоляха третия кръг - №2 Карлос Алкарас и №12 Артур Фис.

Алкарас не изпита проблеми в срещата си с квалификанта Даниел Алтмайер, побеждавайки го с 6:3, 6:1 за час и 26 минути. Испанецът се класира за първи път в Топ 8 на Мастърса в Княжеството.

Clinical Carlos @carlosalcaraz moves into the quarter-finals with a stellar 6-3 6-1 win over Altmaier#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/vu3CUwOnYp — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2025

Четирикратният носител на трофеи от Големия шлем ще спори за място на полуфиналите с французина Фис, който елиминира №7 в схемата Андрей Рубльов с почти идентичен резултат - 6:2, 6:3, за малко повече от час игра.

Powering Through!



The moment @ArthurFils1 defeated former Monte-Carlo champion Rublev to move into the quarter-finals#RolexMonteCarloMasters

pic.twitter.com/zZjWjmtfsN — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2025

Другият четвъртфинал изправя един срещу друг Алехандро Давидович Фокина и Алексей Попирин.

Давидович Фокина отстрани поставения под №5 Джак Дрейпър с 6:3, 6:7(6), 6:4 за два часа и 46 минути. Испанецът направи решителната крачка при 5:4 в своя полза и сервис на британеца, като го проби, за да спечели мача.

Foki Fights On! @alexdavidovich1 takes out newly crowned Indian Wells champion Jack Draper 6-3 6-7 6-4 to book his spot in the last 8#RolexMonteCarloMasters



pic.twitter.com/IcFFa4HnbX — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2025

Попирин пък поднесе най-голямата изненада, елиминирайки №4 в схемата Каспер Рууд с 6:4, 3:6, 7:5 за малко по-малко от три часа. Също както бъдещия си съперник, австралиецът триумфира, след като реализира пробив в последния гейм.

След малко започват мачовете от третия кръг от горната част на схемата, където се намира и първата ракета на България Григор Димитров.