Арманд Дуплантис остана на косъм от световния рекорд, но спечели последния златен медал от ЕП по лека атлетика в Рим

Невероятният шведски атлет Арманд Дуплантис сложи черешката на тортата на европейското пъренство по лека атлетика в Рим, като отново прави опити да подобри собствения си световен рекорд.

След като си осигури титлата и остана сам в сектора, 24-годишният олимпийски и световен шампион преодоля първо 6,10 м, с което подобри собствения си рекорд на континенталните първенства от 6,06 м от Мюнхен 2022.

После феноменалният атлет поиска 6,25 м – със сантиметър над настоящия планетарен рекорд, който той постигна на 20 април тази година на състезание в Ксиамен, Китай. И в трите си опита Мондо бе много близо до преодоляването на височината и макар да не успя, направи завършека на шампионата запомнящ се.

MONDOOOOOOO!



