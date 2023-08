Арманд Дуплантис спечели втора поредна световна титла в овчарския скок

Шведският атлет Арманд Дуплантис спечели отново световната титла в овчарския скок на първенството на планетата в Будапеща.

Олимпийският шампион скочи 6.10 метра, като имаше конкуренция от филипинеца Обиена, който скочи 6 метра, но не успя веднъж на 6.05 метра и два пъти на 6.10. Все пак той спечели сребърния медал, а австралиецът Къртис Маршал раздели бронзовия медал с американеца Кристофър Нилсен, като и двамата скочиха 5,95 метра.

Mondo Duplantis

Pole vault @mondohoss600 soars to his second #WorldAthleticsChamps gold! pic.twitter.com/xjJR54k9Ee