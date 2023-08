Фейт Кипиегон спечели втора световна титла в Будапеща

Кенийската атлетка Фейт Кипиегон спечели втора световна титла на първенството в Будапеща в бягането на 5000 метра, след като преди няколко дни тя спечели златото и на 1500 метра.

29-годишната Кипиегон, която спечели два златни медала и на Олимпийските игри в Токио, завърши с време 14:53.88 минути.

Сифан Хасан от Нидерландия, която спечели бронзов медал на 1500 метра, сега го надгради до сребърен, като остана на 23 стотни зад шампионката. Беатрис Чебет от Кения спечели бронзовото отличие с време от 14:54.33 минути.

