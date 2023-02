Арсенал взе Жоржиньо от Челси

Лидерът във временното класиране на Висшата лига Арсенал привлече още един нов футболист в заключителните часове от зимния трансферен прозорец, след като взе италианецът Жоржиньо от Челси.

По информация на "артилеристите" те ще платят 12 милиона паунда на своя градски съперник за правата на полузащитника, а договорът на футболиста ще бъде за срок от година и половина с опция за удължаване с още 12 месеца.

"Жоржиньо е интелигентен полузащитник, с лидерски качества и много богат опит във Висшата лига. Той е печелил трофеи в своята кариера, но все още има глад за успехи и има огромно желание да допринесе за отбора", коментира наставникът на Арсенал Микел Артета.

Жоржиньо прекара на "Стамфорд Бридж" четири сезона и половина, в които изигра 213 мача и вкара 29 гола. Европейският шампион с Италия участва и в спечелването на Шампионската лига, Лига Европа, Суперкупата на УЕФА, както и Световното клубно първенство.

С идването си в Арсенал пък полузащитникът се превърна в третия нов футболист на "топчиите" през зимата, след като преди това те привлякоха Леандро Троасар от Брайтън и Якуб Кивиор от Специя.

Welcome to The Arsenal, Jorginho pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ