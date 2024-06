Ашли Йънг подписа нов договор с Евертън

Защитникът Ашли Йънг е подписал договор за още една година с Евертън, съобщиха официално от клуба.

38-годишният играч е заявил, че няма намерение да се отказва от футбола скоро. Мнозина фенове на "карамелите" го критикуваха заради напредналата му възраст и грешките, които допусна в част от двубоите си.

Мениджърът Шон Дайш е друго мнение. Той е заявил пред ръководството, че се нуждае от опитни футболисти, за да задържи отбора от Ливърпул извън зоната на изпадащите през следващата кампания.

Ветеранът Ашли Йънг пристигна на "Гудисън Парк" през 2023 година. Той записа 34 мача и отбеляза едно попадение във всички турнири. За националния тим на родната си Англия Йънг натрупа 39 срещи и 7 отбелязани гола. Футболистът игра за "Трите лъва" на Евро 2012 и Мондиал 2018.

В кариерата си Ашли Йънг е защитавал още цветовете на Уотфорд, Астън Вила, Манчестър Юнайтед и Интер, като с "червените дяволи" спечели веднъж титлата във Висшата лига, Купата на футболната асоциация на Англия, Купата на лигата и Лига Европа.





