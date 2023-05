Аслан Карацев е вторият квалификант с полуфинал в Мадрид

Руснакът Аслан Карацев стана първият тенисист, който достига полуфиналите на турнир от Големия шлем и на „Мастърс“ надпревара, стартирайки от квалификациите. Карацев влезе в топ 4 на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в испанската столица Мадрид с награден фонд 7,7 милиона евро след успех над китаеца Чжан Чжъчжън със 7:6(3), 6:4 за час и 42 минута игра.

Полуфиналистът от Откритото първенство на Австралия през 2021 година се превърна и в едва вторият квалификант, който ще играе на полуфинал на "Мастърса" в Мадрид след Фабрис Санторо през 2002 година. 121-ият в световната ранглиста Карацев е загубил само един сет в седем мача до момента в испанската столица.

След равенство 6:6 гейма в първия сет, Аслан Карацев изостана с 0:3 в тайбрека, но спечели седем поредни точки и поведе, като в хода на сета спаси и три точки за пробив. Руският тенисист започна с пробив втората част при първата си възможност срещу 99-ия в ранглистата Чжъчжън и задържа преднината си до края, за да достигне до първия си полуфинал на „Мастърс“ турнир.

Started from the qualies now we here @AsKaratsev defeats Zhang 7-6(3) 6-4 to become the second qualifier in Madrid history (Santoro 2002) to reach the semis!#MMOpen pic.twitter.com/NVrl8vi8ml