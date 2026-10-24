Астън Вила сложи край на перфектния старт на Манчестър Сити във Висшата лига

Астън Вила победи Манчестър Сити с 2:1 във втория мач от 8-ия кръг на Висшата лига. Головете за бирмингамци отбеляза Николас Джаксън.

Срещата започна с домакински натиск на "вилъните", който се отплати в 6-ата минута. Николас Джаксън откри резултата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам. Джон МакГин своя съотборник в наказателното поле и нападателят се разписа с плътен удар.

До края на първото полувреме "гражданите" имаха своите възможности за изравнителен гол, но Зион Сузуки отрази изстрели на Илиман Ндиай, Раян Шерки и Абдукодир Хусанов. Ндиай стреля и в лявата греда.

След почивката възпитаниците на Енцо Мареска все пак възобновиха равенството Ерлинг Холанд засече с глава центриране във вратарското поле на Илиман Ндиай.

Футболистите на Унай Емери върнаха преднината си след час игра. Николас Джаксън удвои головата си сметка, като стреля от движение след подаване в пеналтерията на появилия се в игра минута по-рано Ибрахим Мбайе.

Манчестър Сити остава на върха в класирането с актив от 21 точки. Астън Вила се изкачи до 6-ата позиция в подраждането с 11 пункта.