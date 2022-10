Астън Вила уволни Стивън Джерард след загубата от Фулъм

Ръководството на Астън Вила уволни мениджъра Стивън Джерард.

Решението дойде след шампионатната загуба на тима от Фулъм с 0:3 в 12-ия кръг във Висшата лига.

"Вилъните" изоставаха в резултата още в първото полувреме, когато Харисън Рийд откри резултата. След почивката Дъглас Луис получи директен червен картон, което усложни задачата пред бирмингамци. Александър Митрович покачи аванса на лондончани от дузпа, а автогол на Тайрон Мингс оформи крайното 0:3.

Бирмингамци се намират точно над зоната на изпадащите в класирането. Астън Вила заема 17-ата позиция в подреждането с актив от 9 точки.

