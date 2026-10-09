Астрономи засякоха радиоимпулс, възникнал преди повече от 10 милиарда години

Астрономи са засекли радиоимпулс, възникнал преди повече от 10 милиарда години, пише в. „Гардиън", позовавайки се на публикация в сп. „Сайънс". Според учените този изблик на енергия, идващ от далечна галактика и изминал повече от 10 милиарда години, преди да достигне Земята, е най-далечният бърз радиоимпулс, регистриран някога. Това означава, че той е пътувал през приблизително 80 процента от космическата история.

Избликът, обозначен като FRB 20240304B, е възникнал, когато възрастта на Вселената е била около 3 милиарда години. Разстоянието до него е повече от два пъти по-голямо от предишния рекорд за обхват на засичане на подобни сигнали. Темия Нанаякара от Университета на Сидни, един от водещите автори на изследването, отбелязва, че по времето, когато е възникнал този изблик, не е имало нито Земя, нито Слънце.

Учените са засекли радио избухването с помощта на радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка. Впоследствие те са идентифицирали галактиката, от която произхожда, благодарение на космическия телескоп „Джеймс Уеб" на НАСА. Съществуват няколко теории относно източника на бързите радиоимпулси, като едно от предположенията е, че те произлизат от магнетари - неутронни звезди с изключително силно магнитно поле.

Бързите радиоимпулси са мощни изблици на радиовълни, които за милисекунди могат да освободят толкова енергия, колкото Слънцето излъчва за месеци или години. Открити за първи път през 2007 г., тези явления и до днес остават загадка за учените. От 2007 г. насам астрономите са регистрирали над 10 000 бързи радиоимпулса. Някои от тях се повтарят непрекъснато, други се появяват многократно за определен период, преди сигналите да спрат, а трети се наблюдават само веднъж.

Проф. Матю Бейлс от университета „Суинбърн" - един от астрофизиците, открили за първи път бързите радиоимпулси, определи новата научна статия като „потвърждение за това колко мощни инструменти са те за изследването на Вселената".