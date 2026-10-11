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Атака в Саудитска Арабия постави под въпрос турнира „Шестте крале“

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
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Третото издание на надпреварата, в която ще участват Карлос Алкарас, Новак Джокович и Александър Зверев, трябва да се проведе от 21 до 24 октомври в зала „Анб Арена“ в Рияд.

алкарас синер
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Провеждането на тазгодишното издание на демонстративния тенис турнир „Шестте крале“ в Саудитска Арабия е под сериозен въпрос след смъртоносната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд в събота.

Третото издание на надпреварата, в която ще участват Карлос Алкарас, Новак Джокович и Александър Зверев, трябва да се проведе от 21 до 24 октомври в зала „Анб Арена“ в Рияд. Напрегнатата обстановка в арабската страна обаче може да доведе до преместване на турнира, промяна на датите или пълното му отменяне.

Най-малко 12 души загинаха, а над 300 бяха ранени при нападението срещу международното летище в саудитската столица. В резултат на атаката всички полети от Рияд бяха пренасочени, а саудитските власти временно преустановиха работата на летището.

Напрежението остана високо и в неделя. Йеменските хути, които поеха отговорност за нападението, предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не използват летищата в Саудитска Арабия, тъй като „те са потенциални цели и обекти на операции на нашите сили“.

Организаторите на „Шестте крале“ все още не са излезли с официално становище, въпреки че турнирът трябва да започне след малко повече от седмица — в сряда, 21 октомври, с два четвъртфинални мача.

Шампионът от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ Александър Зверев трябва да се изправи срещу Тейлър Фриц, а Лърнър Тиен ще играе срещу Алекс де Минор.

Тиен беше включен в турнира в последния момент на мястото на световния №1 Яник Синер. Петкратният шампион от турнири от Големия шлем се отказа от участие по-рано през седмицата, след като травма в коляното го принуди да сложи преждевременно край на сезона си.

Ако надпреварата все пак се проведе, ще има нов шампион. Синер спечели първите две издания през 2024 и 2025 г., като общо прибра 12 милиона долара от участието си в двата турнира.

Всеки тенисист има гарантиран хонорар от 1,5 милиона долара само за участието си, а победителят ще получи допълнителни 4,5 милиона долара. Така общата му печалба ще достигне 6 милиона долара.

Седемкратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас и рекордьорът с 24 титли от най-престижните турнири Новак Джокович се класираха директно за полуфиналите. Алкарас ще срещне победителя от двубоя между Зверев и Фриц, докато съперник на Джокович ще бъде победителят от мача между Тиен и Де Минор.

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#тенис турнир Шестте крале

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