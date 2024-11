АТР почете четирима от героите си на специална церемония

Четири от бившите вече звезди в АТР бяха изпратени от професионалния спорт на специална церемония, която се проведе на централния корт в „Иналпи Арена“ в Торино по време на Финалите на АТР.



Доминик Тийм, Иво Карлович, Жоао Соуса и Джон Милман, които по-рано през годината се сбогуваха със спорта, получиха специално уважение и внимание на последния за сезона турнир, като бяха лично приветствани от президента на АТР Андреа Гауденци.

По-рано през деня в петък Тийм намери време да играе тенис и с деца, с което допълнително си заслужи овациите от публиката в Торино.

Австриецът участва във Финалите на АТР цели пет пъти в кариерата си.

„Гигантът“ Карлович се оттегля, но завинаги ще остане в тениса като един от най-добрите изпълнители на начален удар. Хърватинът достигна до №14 през сезон 2008.

Жоао Соуса стана първият португалец, който печели АТР титла. Той приключи кариерата си с общо 4 трофея. Бившият №28 е най-високо ранкираният португалец в историята.

Джон Милман, който достигна до №33 в света през 2018 г. – същата година, в която победи Роджър Федерер в пет сета на US Open, също взе думата.

В Торино в събота предстои да се изиграят полуфиналите в турнира. Сили ще премерят Александър Зверев срещу Тейлър Фриц в първия двубой, с начален час 14:30. Във вечерната сесия в игра видим Яник Синер и Каспер Рууд. Началото на този мач е 21:25 часа.





Congratulations to Dominic Thiem, Joao Sousa, Ivo Karlovic and John Millman for your incredible careers…



And thank you for everything ♥️ pic.twitter.com/RkGWn8CZbG