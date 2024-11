Каспер Рууд запълни финалното каре в Торино

Каспер Рууд е се класира за полуфиналите на финалния за сезона турнир на 8-те най-добри на АТР. Норвежецът се наложи с 2:1 сета над Андрей Рубльов (Русия), в отделните части 6:4, 5:7, 6:2, като по този начин достигна до полуфиналите в надпреварата за трета поредна година. Срещата продължи час и 44 минути.

В събота вечер (21:25 часа българско време) Рууд ще се изправи срещу световния №1 и местен фаворит Яник Синер (Италия) в спорт за място на финала. В първия полуфинал (15:30 часа) сили ще премерят Александър Зверев (Германия) и Тейлър Фриц (САЩ).

Финалистът от 2022 година направи два пробива в третия сет на двубоя срещу руснака и приключи срещата след час и 45 минути при първата си възможност.

Преди това норвежкият тенисист, заемащ седмо място в световната ранглиста, спечели първата част с 6:4, но допусна изравняване при 5:7.

Каспер Рууд, който постигна трети успех в общо осем мача срещу Рубльов, се нуждаеше от само един сет, за да продължи напред в турнира. Норвежецът завърши с 34 печеливши удара в двубоя си срещу руския тенисист, заемащ осма позиция в световната ранглиста.

От началото на сезона Рууд успя да спечели две титли, след като триумфира в Барселона (победи Циципас) и Женева (победи Махач). Той участва и на три финала – в Лос Кабос (загуби от Томпсън), в Акапулко (загуби от Де Минор) и в Монте Карло (загуби от Циципас).

С успеха тази вечер Рууд стана третият тенисист през този век, който достига до полуфиналите в заключителния турнир на АТР при първите си три участия след Роджър Федерер (2002-07) и Стан Вавринка (2013-15).





HE'S DONE IT @CasperRuud98 defeats Rublev 6-4 5-7 6-2 and is back in the semi-finals for a third time in Turin!#NittoATPFinals pic.twitter.com/Y3OO9rxL22