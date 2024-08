Австралия преодоля Сърбия за полуфинал в Париж

Националният отбор на Австралия си осигури място на полуфиналите на олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Баскетболистките на Санди Брондело надиграха Сърбия с 85:67 в първия мач от четвъртфиналите. В зала „Берси“ австралийките наложиха волята си още през първото полувреме и до края не срещнаха съпротива от момичетата на Мариана Малкович.

В следващата фаза „кенгурата“ ще имат за съперник победителя в двойката от САЩ и Нигерия, които ще се срещнат по-късно тази вечер.

OPALS ARE GOING TO THE SEMI-FINALS! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/A4ZQyxnadF

Австралийките намериха начин да държат съдбата си в свои ръце още през първата част, спечелена с 26:19. През втория период „кенгурата“ увеличиха оборотите и на голямата почивка фиксираха 48:32 в своя полза. През второто полувреме сръбкините отново нямаха нужните аргументи и австралийският тим сложи точка на спора без особени проблеми.

Алана Смит поведе австралийките към ценния успех с 22 точки и 13 борби. Джейд Мелбърн и Келйла Джордж отбелязаха по 18 точки, като първата има и 5 асистенции. Сами Уиткомб вкара 15.

Alanna Smith, what have you done?



Absolutely incredible stat sheet to carry Opals into semi-finals!#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/OjrOQEnClf