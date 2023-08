Австралия продължава към 1/4-финалите на световното първенство по футбол за жени

Австралия победи Дания с 2:0 в осминафинален мач от световното първенство по футбол за жени в Австралия и Нова Зеландия.

Футболистките на Тони Густавсон поведоха в резултата с единствения си точен удар през първото полувреме. Кейтлин Фурд бе изведена сама срещу противниковия вратар и с удар с левия крак изпрати топката между краката на Лене Кристенсен.

След почивката домакините на Мондиала удвоиха аванса си. Хейли Разо оформи крайния резултат с изстрел по земя от вътрешността на наказателното поле. Това е третото ѝ попадение на турнира.

The Matildas waltz their way into the quarter-finals! ️#FIFAWWC #AUS v #DEN pic.twitter.com/yHOBQvYlgn