Австралия се пребори за бронза в Париж

Националният отбор на Австралия ознаменува силното си представяне с бронзовия медал на олимпийския турнир за жени на Игрите в Париж. Баскетболистките на Санди Брондело надвиха Белгия с 85:81 в мача за третото място във френската столица. В зала "Берси" мачът премина при поделено надмощие до голяма степен, но австралийките наклониха везните в своя полза във финалните акорди, за откажат момичетата на Рачид Мезиан.

За "кенгурата" това е трето бронзово отличие в тяхната история и първо след 12-годишна пауза от най-големия спортен форум. От своя страна белгийките финишираха на четвъртата позиция, записвайки най-доброто си постижение на олимпийски игри.

Размяната на серии беляза началото на мача и това даде предпоставки за интригуващ мач. Това обаче не спря белгийките да се преборят за минимален аванс от точка след 10 минути игра.

Символичните гости се задържаха на лидерското място и в хода втората част. Белгийките не останаха длъжни и намериха сили за пълен обрат, но „кенгурата“ имаха последната дума в края на първото полувреме и по този начин фиксираха 37:36 в тяхна полза.

Австралийският тим продължи в същия дух и при подновяването на играта, когато се бориха със зъби и нокти да не изпуснат водачеството. Символичните домакини нямаха намерение да се предават и мисията им се оказа успешна, тъй като сътвориха пълен обрат, повеждайки само с точка в края на предпоследния период.

Водачеството често сменяше своя притежател на старта на финалната десетка. Австралийките първи нарушиха статуквото и си припомниха какво да играят ролята на лидери. Белгийките не се отказах от победата и в последните 2 минути стопиха изоставането си до 3 точки, но австралийският отбор удържа победата.

Ези Магбегор блесна за победителките с 30 точки и 13 борби. Сами Уиткомб приключи с 14 и 5 асистенции, Алана Смит завърши с 13 и 12 овладени под двата ринга топки, Тес Маджен наниза 10 точки.

EZI, EZI, EZI! ️



Ezi Magbegor breaks all-time single game record for Efficiency with 45 EFF, leaving another Opals legend Penny Taylor (44 EFF) behind #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/J7YQFGksvp — FIBA (@FIBA) August 11, 2024

Джули Ванлу бе над всички за белгийските "котки" с 26 точки, 11 асистенции и 4 тройки. Ема Месеман регистрира 23 и 5 борби, Антония Деларе отбеляза 15 точки.

