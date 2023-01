Азаренка се справи с Женг и се класира за 1/4-финалите в Аделаида

Виктория Азаренка победи Кинуен Женг с 6:2, 7:5 в 1/8-финален мач на WTA 500 тенис турнира в Аделаида, Австралия.

В първия сет равенството се запази до 2:2 гейма. Беларуската тенисистка бе категорична до края на частта и след два пробива спечели сета.

Втората част започна с пробив на нула за китайката, но 26-ата в световната ранглиста бързо изравни за 2:2. В последния гейм 33-годишната Азаренка осъществи нов пробив и се поздрави с победата след 1 час и 40 минути игра.

Tweener Alert



The two showstoppers are at it!#AdelaideTennis pic.twitter.com/dZNSBybMWH