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Азербайджан отхвърли призива за реформа на ФИФА

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Спорт
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Азербайджанците са единствените членове на УЕФА, които не искат промяна.

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Снимка: AP Photo
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Футболната федерация на Азербайджан стана единственият член на УЕФА, която отхвърли призива за реформа на Световната футболна централа ФИФА. Това съобщи пресслужбата на УЕФА.

В изявлението се посочва, че УЕФА и националните федерации са се споразумели за ясна насока за реформиране на ръководството на ФИФА. Отбелязва се, че националните асоциации потвърдиха загубата си на доверие в настоящото ръководство на международната организация в лицето на президента Джани Инфантино.

„Само институционалната реформа няма да е достатъчна. ФИФА се нуждае и от ново ръководство: уважаван лидер със способността да обединява, дълбоко вкоренен във футбола, със стратегическа визия и управленски опит, способен да се доверява в регионите и непоколебим ангажимент за развитие, реформи, почтеност и независимост“, се казва в изявлението на УЕФА.

Настоящият президент на ФИФА е Джани Инфантино, избран през февруари 2016 г. Оттогава е преизбиран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА са насрочени за март 2027 г. в Мароко. Инфантино обяви плановете си да се кандидатира на изборите.

През юли Инфантино предложи да продаде дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори, което бе поводът за снемане на доверието от УЕФА към него. Планът на ФИФА предвиждаше създаването на компания, която да контролира водещите мъжки и женски състезания на организацията. Инфантино вярваше, че създаването на FIFA Forward Enterprise ще увеличи приходите за асоциациите-членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. Международната федерация на футболните асоциации заяви, че тази схема би могла да набере 4,2 милиарда долара.

Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации и Инфантино реши да се откаже от проекта, но европейската организация обяви загуба на доверие в ръководителя на Международната футболна федерация.
/МД/

#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА) #Джани Инфантино

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