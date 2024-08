Байер спази традицията за драматичен старт в Бундеслигата

Байер Леверкузен потрепери на старта на новия сезон в Бундеслигата. Настоящите първенци оцеляха срещу Борусия Мьонхенгладбах с 3:2 в откриващия мач.

На стадион „Борусия-Парк“ точни за „аспирините“ бяха Флориан Вирц на два пъти и Гранит Джака, докато Нико Елведи и Тим Клайндийст отбелязаха за „жребчетата“. По този начин футболистите на Шаби Алонсо спазиха традицията от миналия сезон, когато изковаха голяма част от своите победи по доста драматичен начин, за да стигнат до титлата.

На 31 август (събота) Байер ще посрещне РБ Лайпциг, а Борусия ще гостува на Бохум.

