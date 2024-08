ПСЖ сътвори голова фиеста срещу Монпелие

Пари Сен Жермен продължава да лети от началото на сезона в Лига 1. Действащите шампиони изнесоха лекция на Монпеле в мач от втория кръг, който се изигра на „Парк де Пренс“.

Участие в головата фиеста за състава на Луис Енрике взеха Брадли Баркола на два пъти, Марко Асенсио, Араф Хакими, Уарен Зеир-Емери и Канг-Ин Лий. Това се оказа достатъчно за парижани да се поздравят с втора поредна победа и да оглавят рано класирането във френския елит 6 точки. От своя страна футболистите на Мипел Дер Закарянпък разполагат със загуба и равенство, което им отрежда едва 11-то място с актив от точка.

В следващия кръг ПСЖ ще бъде гост на Лил на 1 септември, а на 31 август Монпелие ще приеме Нант.

PERFECT first match of the season at home for PSG pic.twitter.com/7Pts7jewb0