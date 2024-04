Байерн Мюнхен остави коронацията на Байер Леверкузен в техни ръце

Байерн Мюнхен победи Кьолн с 2:0 на "Алианц Арена" в двубой от 29-я кръг в Бундеслигата. Така "баварците" засега остават в битката за титлата, но всичко може да се реши утре в домакинството на Байер Леверкузен срещу Вердер Бремен.

Напълно очаквано домакините доминираха от самото начало и стигнаха до няколко добри положения, но благодарение на добрите изяви на вратаря на Кьолн Марвин Швебе запазиха нулевото равенство до края на полувремето.

"Баварците" бяха сполетяни от лоши новини малко след началото на втората част, след като Кингсли Коман напусна терена принудително. По всичко личи, че френският национал ще пропусне реванша от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал.

В 65-та минута след късо подаване от ъглов удар, Рафаел Гереро намери горния ляв ъгъл на вратата пазена от Швебе с прекрасен изстрел от извън наказателното поле, откривайки резултата.

WHAT A GOAL BY RAPHAEL GUERREIRO!!!!! pic.twitter.com/Ff7p2KHDF3

В 89-та минута, след груба грешка на Дайо Упамекано, Джан-Лука Валдшмит можеше да изравни резултата, но неговия първи опит бе блокиран от Ерик Дайър, а втория бе спасен от вратаря на домакините Свен Улрайх.

Томас Мюлер оформи крайното 2:0 в третата минута от добавеното време след грешка на гореспоменатия Валдшмит.

Definition of consistency:



Bayern winning the league 12 years in a row



Thomas Müller scoring for Bayern 12 years in a row @esmuellert_ #FCBKOE pic.twitter.com/VQ0UpS9zwN