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Байерн няма да остане дълго без Диас и Ким

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Спорт
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Травмите им не са сериозни.

Луис Диас
Снимка: БГНЕС
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Крилото Луис Диас и защитникът Ким Мин-дже няма да отсъстват продължително от състава на Байерн Мюнхен, увери старши треньорът на баварците Венсан Компани. Според наставника двамата могат да се завърнат на терена още следващата седмица, когато германският шампион ще се изправи срещу Борусия Дортмунд.

„Надявам се срокът за възстановяване на двамата да бъде сходен. Това означава, че няма да отсъстват дълго. Може би по-малко от седмица. Вярвам, че сериозните контузии вече са изключени като вариант“, заяви Компани след двубоя с Арсенал в Шампионската лига, цитиран от ДПА.

Ким Мин-дже започна като титуляр срещу лондончани, въпреки че не бе в оптимално физическо състояние, но остана в съблекалнята след почивката. Луис Диас също имаше проблеми и се появи в игра в 68-ата минута, но впоследствие бе заменен.

Ако възстановяването на двамата продължи до срещата с Борусия Дортмунд на 31 октомври, те ще пропуснат предстоящия двубой на Байерн срещу Фрайбург през уикенда.

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#ФК Байерн Мюнхен #Луис Диас

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