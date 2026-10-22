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Компани: Арсенал е топ отбор, мисля, че резултатът е справедлив

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Спорт
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Треньорът на Байерн коментира сблъсъка с английския тим в Шампионската лига.

Венсан Компани
Снимка: БТА
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Като „справедлив“ определи резултата от 2:2 между Байерн Мюнхен и Арсенал треньорът на германците Венсан Компани. Двата отбора направиха зрелищен мач в Мюнхен, в който крайна сметка не излъчиха победител.

„В момента сме във фаза с толкова много мачове, просто трябва бързо да преминем към следващия мач. Сблъскахме се със силен противник, усетихме го, видяхме го. Мисля, че имахме своите моменти, за да вземем крайната победа“, каза Компани след мача, като в часовете преди началото му трябваше да се бори с вирус.

„Имахме няколко големи шанса, които не мислех, че ще получим. Малко е жалко, защото през последните десет до петнадесет минути страдахме. Това отне малко от инерцията ни. Все още имахме чувството, че можем да спечелим мача, може би дори опитахме да го направим. Но не с всички сили, а с всичките сили, които ни бяха останали“, добави специалистът.

След което подчерта силата на Арсенал: „Това е силен противник и мачът никога не свършваше. В този момент изравняването е жалко да се случи“.

„Арсенал натискаше толкова интензивно, колкото и ние. В тези фази бяхме опасни. Не винаги намирахме правилния момент да влезем в последната третина, но мисля, че вероятно се намирахме в тези позиции за стрелба малко по-често, отколкото Арсенал. Но срещу нас имаше топ противник и не бих казал, че беше пълно господство, защото Арсенал имаше фази, в които бяха по-добри. Може би справедлив резултат, дори и да имахме повече големи шансове“, завърши треньорът на Байерн.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

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