Компани: Арсенал е топ отбор, мисля, че резултатът е справедлив

Като „справедлив“ определи резултата от 2:2 между Байерн Мюнхен и Арсенал треньорът на германците Венсан Компани. Двата отбора направиха зрелищен мач в Мюнхен, в който крайна сметка не излъчиха победител.

„В момента сме във фаза с толкова много мачове, просто трябва бързо да преминем към следващия мач. Сблъскахме се със силен противник, усетихме го, видяхме го. Мисля, че имахме своите моменти, за да вземем крайната победа“, каза Компани след мача, като в часовете преди началото му трябваше да се бори с вирус. „Имахме няколко големи шанса, които не мислех, че ще получим. Малко е жалко, защото през последните десет до петнадесет минути страдахме. Това отне малко от инерцията ни. Все още имахме чувството, че можем да спечелим мача, може би дори опитахме да го направим. Но не с всички сили, а с всичките сили, които ни бяха останали“, добави специалистът.

След което подчерта силата на Арсенал: „Това е силен противник и мачът никога не свършваше. В този момент изравняването е жалко да се случи“.